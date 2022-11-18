Казахстанцы выбирают президента

Напомним, 21 сентября президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов на 20 ноября текущего года.

Голосование на основной части избирательных участков страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени. По состоянию на 1 июля 2022 года в список избирателей включено 11 827 277 граждан Казахстана.

На должность главы государства претендуют шесть кандидатов: действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников», Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии, Жигули Дайрабаев от «Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» и Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол».