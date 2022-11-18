Министр обороны Новой Зеландии прибыл в Украину

Министр обороны Новой Зеландии Пини Энаре посетил Украину и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым, пишут украинские СМИ.

В Киеве Энаре почтил память погибших украинских защитников и провел переговоры с Резниковым.

«Визит в Киев является сильным сигналом того, что Новая Зеландия поддерживает народ Украины и что наша поддержка украинских оборонных усилий против незаконного вторжения России непоколебима», - заявил министр.

Он отметил, что Новая Зеландия недавно продлила миссию по обучению украинских бойцов в Великобритании до июля 2023 года.

На минувшей неделе в стране заявили, что отправят в Британию еще 66 своих военнослужащих для помощи в обучении украинских солдат.