Вучич ожидает обострения в Косово: У нас будет ад на земле
Президент Сербии Александр Вучич ожидает, что власти Косово не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и произойдет резкое обострение в Косово и Метохии после 21 ноября из-за спорных мер Приштины, цитируют сербского лидера зарубежные СМИ.
По словам Вучича, если Приштина начнет силой проводить спорные меры, обострение обстановки на севере Косово и Метохии неизбежно.
«Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет пекло (ад) на земле… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы - защищать свои очаги», - указал сербский лидер и напомнил, что Белград сделал все, чтобы сохранить мир в регионе.