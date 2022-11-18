Daily Mail: Россия приготовилась к мести

Россия тайно перевезла из Беларуси в РФ около 100 ракет противовоздушной обороны, чтобы начать новую масштабную атаку против Украины, сообщает Daily Mail.

«С 9 по 13 ноября было зафиксировано около 20 полетов Ил-76, пролетавших из Беларуси на Запад и Южную Россию. Каждый мог быть загружен паллетами с не менее 70 ракетами. Оружие размещается на аэродромах в Миллерово и Ростове-на-Дону».

Издание приводит мнение аналитиков, которые предполагают, что Россия может готовиться к мести за украинские успехи, а потому перемещает ракетные системы обороны, чтобы защитить свои границы от возможных ударов.