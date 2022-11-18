Самая масштабная спецоперация Турции. Путин открыл воздушный коридор о развитии ситуации
Как сообщалось ранее, ВВС Турции начали масштабную воздушную операцию против террористов РКК/ОНС на севере Сирии и Ирака. В ходе воздушной операции с участием около 50 истребителей-бомбардировщиков и 20 беспилотных штурмовиков были нанесены мощные удары по позициям курдских боевиков, расположенным в регионах Кандиль, Сулеймания, Эрбиль, Добрук и Мосул на севере Ирака, а также в Тель-Рифате, Маранезе, Кобани и Шайбаде на севере Сирии.
В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что воздушная операция проводилась в соответствии с Уставом ООН и носила характер самообороны. Удары по лагерям курдов стали ответом на недавний теракт в Стамбуле, в организации которого Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана.
«Пришло время ответить негодяям», — так турецкое Министерство обороны сообщило о начале операции на своей странице в «Твиттере».
В ходе авиаударов турецкие истребители вошли в контролируемое Россией воздушное пространство на севере Сирии. Это указывает на то, что операция была скоординирована с Россией.
Телеканал A Haber со ссылкой на источники в турецких властных структурах сообщает, что власти Турции не намерены ограничиваться осуществленными ранее авиаударами по лагерям «Рабочей партии» и «Силам народной самообороны», дислоцированным на границах с Ираком и Сирией. Также отмечается, что турецкая армия планирует и наземную операцию.
Следует отметить, что турецкие ВВС регулярно наносили авиаудары по РКК на севере Ирака. Позиции курдских боевиков на севере Сирии также подвергались ударам беспилотников и ракет, выпущенных со стороны Турции. Теперь турецкие истребители впервые вошли в контролируемое Россией воздушное пространство Сирии и, судя по официальным данным, Дамаск не выразил серьезных возражений по этому поводу. Это означает, что Москва и Дамаск косвенно поддерживают действия, направленные против проамериканских «Сирийских демократических сил» (фактически это РКК/ОНС).
По сообщениям турецких СМИ, в ходе воздушной операции высокоточным оружием было поражено более 100 целей. Среди них бункеры РКК, учебные центры, казармы и боевые позиции. В ходе операции использовались боеприпасы, разработанные турецкой оборонной промышленностью, в том числе противобункерные бомбы. Эти бомбы ранее были интегрированы в беспилотник Bayraktar Akıncı.
Эксперт по вопросам безопасности Абдулла Агар заявил в интервью телеканалу Habertürk, что нынешние авиаудары являются крупнейшей воздушной операцией, проведенной Турцией за пределами страны.
«На севере Ирака было поражено большое количество целей. Удары наносятся практически повсеместно в приграничных районах на севере Сирии. Я еще не видел настолько масштабной воздушной операции. Подобных действий на севере Сирии и Ирака одновременно никогда не проводилось; судя по всему, подготовка к операции велась уже давно», - сказал эксперт.
Следует отметить, что весной этого года Турция объявила об очередной трансграничной операции против террористов РКК/ОНС, целью которой является создание 30-километровой буферной зоны на севере Сирии, после чего в регионе были сосредоточены турецкие вооруженные силы. Но на тот момент против этой операции выступили все игроки, имеющие собственные интересы в регионе, в том числе Иран, Россия и США. На фоне ожидаемой наземной операции Анкары «Сирийские демократические силы» обратились за помощью к режиму Башара Асада. Согласно достигнутой между сторонами договоренности, силы сирийской армии дислоцировались в районах, подконтрольных РКК/ОНС, в том числе в Кобани, примыкающем к турецкой границе.
Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил наладить контакты с сирийским режимом при посредничестве России. С тех пор ведутся переговоры между главами спецслужб Турции и Сирии. По последней информации, Башар Асад согласился на политические переговоры с Турцией после очередного призыва Эрдогана к примирению и выразил надежду на нормализацию отношений.
Таким образом, исходя из анализа событий, произошедших на севере Сирии в последние месяцы, можно сделать вывод, что Турция взяла курс на нормализацию отношений с режимом Асада при посредничестве России в преддверии предстоящих президентских выборов. Ради этого Анкара готова ограничить свою поддержку сирийской оппозиции - как сообщалось ранее, проживающим в Турции сирийским оппозиционерам предписано покинуть страну до конца года.
С другой стороны, «Сирийская национальная армия», действующая в оперативных зонах «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии, была обеспокоена известием о примирении между режимом Асада и Турцией. Данная новость послужила толчком к началу столкновений между входящими в состав «Сирийской национальной армии» вооруженными группировками. Дестабилизацией в регионе воспользовалась радикальная террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», перешедшая в наступление. Причем турецкая армия не только не воспрепятствовала продвижению данной группировки, но и обнародовала план создания новой военной и гражданской администрации на севере Сирии, в которой «Хайят» представляются широкие полномочия. Позже Анкара потребовала от оппозиционных вооруженных формирований реорганизоваться в единую регулярную армию.
На днях haqqin.az со ссылкой на источники в регионе сообщал, что полевые командиры «Сирийской национальной армии» были вызваны в турецкий город Газиантеп, где представители Минобороны и армии Турции поставили им ультиматум: переформироваться в регулярную армию под единым командованием, в противном случае против тех вооруженных формирований, которые ослушаются приказа, будут приняты самые суровые меры.
Вскоре на стамбульском проспекте Истикляль террористом РКК/ОНС был совершен теракт. После этого все вновь заговорили о необходимости антитеррористической операции Турции на севере Сирии.
Несколько дней назад турецкие официальные лица сообщили агентству «Рейтер», что Анкара готовится к проведению новой антитеррористической операции на севере Сирии, главной целью которой станет город Кобани. Другими словами, Турция решила провести операцию меньшего масштаба, ограниченную только этим городом, вместо крупномасштабной операции, включающей города Тель-Рифат и Манбидж. Такое решение, конечно, могло быть принято только по согласованию с Россией, а также с Сирией. Открытие Россией сирийского воздушного пространства для турецких истребителей прошлой ночью прямым образом подтверждает наличие такого соглашения. В результате путем поддержки турецкой спецоперации Москва сделала очередной шаг по втягиванию Турции в орбиту своего влияния.
С другой стороны, Турция пытается занять сильную позицию в переговорах с Асадом, сформировав на севере Сирии новую администрацию, в которую войдет «Хайят Тахрир аш-Шам», а также новую регулярную армию. Если после нынешних воздушных атак турецкая армия проведет наземную операцию по захвату города Кобани, то это в еще большей степени укрепит позиции Анкары.
Остается ждать, как на происходящие события отреагируют США.