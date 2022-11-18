Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:52

Как сообщалось ранее, ВВС Турции начали масштабную воздушную операцию против террористов РКК/ОНС на севере Сирии и Ирака. В ходе воздушной операции с участием около 50 истребителей-бомбардировщиков и 20 беспилотных штурмовиков были нанесены мощные удары по позициям курдских боевиков, расположенным в регионах Кандиль, Сулеймания, Эрбиль, Добрук и Мосул на севере Ирака, а также в Тель-Рифате, Маранезе, Кобани и Шайбаде на севере Сирии. В Министерстве национальной обороны Турции заявили, что воздушная операция проводилась в соответствии с Уставом ООН и носила характер самообороны. Удары по лагерям курдов стали ответом на недавний теракт в Стамбуле, в организации которого Анкара обвинила Рабочую партию Курдистана. «Пришло время ответить негодяям», — так турецкое Министерство обороны сообщило о начале операции на своей странице в «Твиттере».

В ходе авиаударов турецкие истребители вошли в контролируемое Россией воздушное пространство на севере Сирии. Это указывает на то, что операция была скоординирована с Россией. Телеканал A Haber со ссылкой на источники в турецких властных структурах сообщает, что власти Турции не намерены ограничиваться осуществленными ранее авиаударами по лагерям «Рабочей партии» и «Силам народной самообороны», дислоцированным на границах с Ираком и Сирией. Также отмечается, что турецкая армия планирует и наземную операцию. Следует отметить, что турецкие ВВС регулярно наносили авиаудары по РКК на севере Ирака. Позиции курдских боевиков на севере Сирии также подвергались ударам беспилотников и ракет, выпущенных со стороны Турции. Теперь турецкие истребители впервые вошли в контролируемое Россией воздушное пространство Сирии и, судя по официальным данным, Дамаск не выразил серьезных возражений по этому поводу. Это означает, что Москва и Дамаск косвенно поддерживают действия, направленные против проамериканских «Сирийских демократических сил» (фактически это РКК/ОНС).

По сообщениям турецких СМИ, в ходе воздушной операции высокоточным оружием было поражено более 100 целей. Среди них бункеры РКК, учебные центры, казармы и боевые позиции. В ходе операции использовались боеприпасы, разработанные турецкой оборонной промышленностью, в том числе противобункерные бомбы. Эти бомбы ранее были интегрированы в беспилотник Bayraktar Akıncı. Эксперт по вопросам безопасности Абдулла Агар заявил в интервью телеканалу Habertürk, что нынешние авиаудары являются крупнейшей воздушной операцией, проведенной Турцией за пределами страны. «На севере Ирака было поражено большое количество целей. Удары наносятся практически повсеместно в приграничных районах на севере Сирии. Я еще не видел настолько масштабной воздушной операции. Подобных действий на севере Сирии и Ирака одновременно никогда не проводилось; судя по всему, подготовка к операции велась уже давно», - сказал эксперт. Следует отметить, что весной этого года Турция объявила об очередной трансграничной операции против террористов РКК/ОНС, целью которой является создание 30-километровой буферной зоны на севере Сирии, после чего в регионе были сосредоточены турецкие вооруженные силы. Но на тот момент против этой операции выступили все игроки, имеющие собственные интересы в регионе, в том числе Иран, Россия и США. На фоне ожидаемой наземной операции Анкары «Сирийские демократические силы» обратились за помощью к режиму Башара Асада. Согласно достигнутой между сторонами договоренности, силы сирийской армии дислоцировались в районах, подконтрольных РКК/ОНС, в том числе в Кобани, примыкающем к турецкой границе. Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил наладить контакты с сирийским режимом при посредничестве России. С тех пор ведутся переговоры между главами спецслужб Турции и Сирии. По последней информации, Башар Асад согласился на политические переговоры с Турцией после очередного призыва Эрдогана к примирению и выразил надежду на нормализацию отношений.

Таким образом, исходя из анализа событий, произошедших на севере Сирии в последние месяцы, можно сделать вывод, что Турция взяла курс на нормализацию отношений с режимом Асада при посредничестве России в преддверии предстоящих президентских выборов. Ради этого Анкара готова ограничить свою поддержку сирийской оппозиции - как сообщалось ранее, проживающим в Турции сирийским оппозиционерам предписано покинуть страну до конца года. С другой стороны, «Сирийская национальная армия», действующая в оперативных зонах «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» на севере Сирии, была обеспокоена известием о примирении между режимом Асада и Турцией. Данная новость послужила толчком к началу столкновений между входящими в состав «Сирийской национальной армии» вооруженными группировками. Дестабилизацией в регионе воспользовалась радикальная террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», перешедшая в наступление. Причем турецкая армия не только не воспрепятствовала продвижению данной группировки, но и обнародовала план создания новой военной и гражданской администрации на севере Сирии, в которой «Хайят» представляются широкие полномочия. Позже Анкара потребовала от оппозиционных вооруженных формирований реорганизоваться в единую регулярную армию. На днях haqqin.az со ссылкой на источники в регионе сообщал, что полевые командиры «Сирийской национальной армии» были вызваны в турецкий город Газиантеп, где представители Минобороны и армии Турции поставили им ультиматум: переформироваться в регулярную армию под единым командованием, в противном случае против тех вооруженных формирований, которые ослушаются приказа, будут приняты самые суровые меры. Вскоре на стамбульском проспекте Истикляль террористом РКК/ОНС был совершен теракт. После этого все вновь заговорили о необходимости антитеррористической операции Турции на севере Сирии.