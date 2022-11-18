Зеленский назвал переломной битву за Херсон

Операция по освобождению Херсона для Украины является аналогией переломных битв в прошлых войнах, успех ВСУ усилил уверенность украинцев в победе, написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Освободительная операция наших сил обороны в Херсоне является для Украины аналогией многих битв прошлого, которые становились переломными моментами в войнах. Они символизировали такие изменения, после которых люди уже знали, чья будет победа - хотя еще и приходилось воевать ради нее», - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинцы после освобождения Херсона еще больше убедились в предстоящей победе над Россией.