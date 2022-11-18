Украина получила от Франции зенитные системы и РСЗО
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Le Journal du Dimanche раскрыл детали относительно военной помощи, переданной Украине, отметив, что среди последних предоставленных систем – ЗРК Crotale.
Рассказывая об уже оказанной Францией помощи, Лекорню сказал, что среди последних переданных Украине систем – две батареи ЗРК Crotale, а также две ракетные системы залпового огня.
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