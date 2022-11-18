Азербайджан против Северной Македонии в Скопье
Сегодня в 17:00 по бакинскому времени в Скопье начнется товарищеский матч между сборными Северной Македонии и Азербайджана.
Судить встречу будет бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Джорджи.
16 ноября сборная Азербайджана провела товарищеский матч в Молдове и победила со счетом 2:1.
Подопечные Джанни Де Бьязи готовятся к отборочным матчам чемпионата Европы-2024, которые стартуют в марте. Сборная Азербайджана сыграет в группе «F» вместе с Бельгией, Австрией, Швецией и Эстонией. Квалификация начнется для нас двумя гостевыми матчами с Австрией (24 марта) и Швецией (27 марта).