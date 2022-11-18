Житель Джалилабада убил сестру и закопал ее тело

В отдел полиции Джалилабадского района поступила информация об исчезновении Халиды Алиевой (1976 г.р.), сообщили в Генпрокуратуре.

По факту в прокуратуре Джалилабадского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

У следствия появились основательные подозрения в том, что Халиду убил ее брат Фамиль Алиев (1981 г.р.), ударив по голове палкой на почве конфликта, а затем закопал тело на территории села Узунтепе.

Фамиль Алиев был задержан в качестве подозреваемого. На допросе он указал место захоронения тела, которое было эксгумировано и направлено на экспертизу.

Следствие по делу продолжается.