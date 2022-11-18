В США неизвестный открыл огонь в гей-клубе ВИДЕО
Пять человек были убиты в субботу вечером в ночном гей-клубе Club Q в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, сообщила полиция. Еще 18 человек получили ранения, передает BBC.
Отмечается, что нападавший был ранен, сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Полиция пока не высказывается о возможных мотивах. Капитан пожарной службы Колорадо-Спрингс Майк Смолдино сообщил, что на место происшествия прибыли 11 машин скорой помощи.
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