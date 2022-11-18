Даниелян: Охрана границы российскими пограничниками стала опасным явлением
Армения противоречит политике США в этом регионе самим своим существованием, заявил армянским СМИ политолог Степан Даниелян, комментируя заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид о том, что «помощь, оказываемая Азербайджану, соответствует интересам национальной безопасности США».
Даниелян также отметил, что охрана границы Армении с Ираном российскими пограничниками стала опасным явлением.
«Фактически Армения против этой политики, потому что у нее хорошие отношения с Ираном, которые становятся все теснее, и уже начинают приобретать военный характер, и там есть российские пограничники. В связи с этим из слов помощника госсекретаря следует, что Армения противоречит политике США в этом регионе самим своим существованием», - отметил Даниелян.