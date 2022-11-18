В центре Москвы начался мощный пожар

Пожарные эвакуировали семерых человек с горящего склада на Комсомольской площади в Москве, сообщают российские СМИ.

Огонь охватил перекрытия между первым и вторым этажами в здании цветочного склада возле Площади трех вокзалов.

Очевидцы происшествия рассказали, что несколько людей смогли выбраться из здания самостоятельно.

Как сообщили экстренные службы Москвы, два человека заблокированы в горящем складском помещении. Сейчас все силы брошены на их спасение.

Площадь пожара достигла 1,9 тысячи квадратных метров, пояснили в МЧС. К месту возгорания направили пожарный поезд, кроме того, к тушению планируется привлечь авиацию.