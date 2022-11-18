В Японии ушел в отставку третий министр за месяц

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада покинул свой пост в связи с многочисленными скандалами, в которые оказался вовлечен глава ведомства, пишут зарубежные СМИ.

Тэрада стал третьим японским чиновником, лишившимся министерского портфеля за последние 30 дней. Есть подозрения, что в его финансовой отчетности имеются нарушения. Кроме того, в документах Терады почти три года подряд умерший человек числился главным бухгалтером.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, принес извинения за отставку третьего подряд министра в его Кабмине.