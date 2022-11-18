Подоляк: Переговоры с Россией означали бы капитуляцию для Украины

Когда у тебя есть инициатива на поле боя, немного странно получать предложения типа «военным путем всего не добиться, надо договариваться», сказал в интервью AFP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк, это бы означало, что Украина, возвращающая свои территории, должна капитулировать перед проигрывающей страной.

Он напомнил, что Москва не делала никаких прямых предложений Киеву о мирных переговорах, предпочитая передавать их через посредников.