Хырдалан и Шеки закрывают 6-й тур ABL ПРЯМОЙ ЭФИР
Сегодня матчем AAAF (Хырдалан) – «Олимпик» (Шеки) завершится 6-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.
Игра начнется в 18:30 и будет транслироваться в прямом эфире на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Хырдаланская и шекинская команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но победа в сегодняшней игре поднимет их на 4-е и 5-е места соответственно.
Напомним результаты трех первых матчей 6-го тура: «Серхедчи» - «Сабах» - 91:84, «Гянджа» - НТД - 89:86, «Зирвя» - «Нефтчи» - 85:78.
Турнирное положение:
1. «Гянджа» - 11 очков (6 матчей)
2. «Сабах» - 10 (6)
3. НТД – 10 (6)
4. «Серхедчи» - 9 (6)
5. «Нефтчи» – 8 (6)
6. «Олимпик» - 7 (5)
7. AAAF – 7 (5)
8. «Зирвя» - 7 (6).