Хырдалан и Шеки закрывают 6-й тур ABL ПРЯМОЙ ЭФИР

Отдел спорта

Сегодня матчем AAAF (Хырдалан) – «Олимпик» (Шеки) завершится 6-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана.

Игра начнется в 18:30 и будет транслироваться в прямом эфире на YouТube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

Хырдаланская и шекинская команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но победа в сегодняшней игре поднимет их на 4-е и 5-е места соответственно.

Напомним результаты трех первых матчей 6-го тура: «Серхедчи» - «Сабах» - 91:84, «Гянджа» - НТД - 89:86, «Зирвя» - «Нефтчи» - 85:78.

Турнирное положение:

1. «Гянджа» - 11 очков (6 матчей)

2. «Сабах» - 10 (6)

3. НТД – 10 (6)

4. «Серхедчи» - 9 (6)

5. «Нефтчи» – 8 (6)

6. «Олимпик» - 7 (5)

7. AAAF – 7 (5)

8. «Зирвя» - 7 (6).