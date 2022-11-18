«Азеригаз» заботится об инвалидах Отечественной войны

ПО «Азеригаз» в краткие сроки отреагировало на обращение матери инвалида Отечественной войны Озала Мустафазаде Хуру Мустафаевой по поводу газификации ее дома в селе Гыраг Кясямян Агстафинского района, сообщили в ПО.

Сотрудники «Азеригаз» провели газ в дом и установили счетчик.

ПО также откликнулось на обращение ветерана войны Эльмина Маммедли. В его дом также провели газ и установили счетчик.