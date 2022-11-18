«Азеригаз» заботится об инвалидах Отечественной войны
ПО «Азеригаз» в краткие сроки отреагировало на обращение матери инвалида Отечественной войны Озала Мустафазаде Хуру Мустафаевой по поводу газификации ее дома в селе Гыраг Кясямян Агстафинского района, сообщили в ПО.
Сотрудники «Азеригаз» провели газ в дом и установили счетчик.
ПО также откликнулось на обращение ветерана войны Эльмина Маммедли. В его дом также провели газ и установили счетчик.
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