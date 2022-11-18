Кивирян: Если бы Франция действительно хотела помочь Армении...
У Франции довольно богатый опыт заигрывания с армянами, заявил политолог Аргишти Кивирян, которого цитируют армянские СМИ.
По его словам, Франция превратит решение Сената, «который носит рекомендательный характер», в «предмет торговли с Азербайджаном».
«Если бы Франция действительно хотела помочь Армении, она могла бы предоставить ей оружие, боеприпасы и разведывательные данные во время 44-дневной войны. По имеющейся у меня информации, Азербайджан получает довольно много разведывательных данных со спутниковых систем, созданных французами. Если бы Франция предоставила Армении 10% вооружений, которые в настоящее время поставляются Украине, это было бы в 100 раз эффективнее не имеющих даже юридической силы заявлений. В политике такие заявления являются торговым предложением, адресованным другой стороне. У Франции очень эффективные виды вооружений, из которых Армения не получила даже одного патрона», - пожаловался Аргинян.