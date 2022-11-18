Подоляк рассказал, какое оружие нужно Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью AFP рассказал о потребностях украинской армии в военной помощи от стран-партнеров, чтобы помочь ей восстановить территориальную целостность страны военным путем.

«Нам еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, 100 артиллерийских систем, 50–70 реактивных систем залпового огня, в том числе грозных американских Himars, которых в Украине уже есть несколько штук, а также 10–15 установок ПВО, чтобы закрыть небо», - сказал Подоляк.

Советник главы ОП также упомянул американские ракеты Atacms, дальность которых составляет 300 км, тогда как дальность имеющихся у Украины вооружений едва превышает 80 км. По мнению Подоляка, такие ракеты «приблизят окончание войны», позволив Украине «уничтожить крупные российские военные склады», расположенные в глубине оккупированных территорий, которые в настоящее время недоступны.