РПК атаковала приграничный КПП Турции
Восемь турецких военных получили ранения в результате обстрела из многоствольного гранатомета с территории Сирии приграничного КПП Онджупынар, сообщило МВД Турции.
Сообщается, что атака совершена боевиками террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийским ответвлением – «Силами народной самообороны» (СНС).
«Боевики террористической РПК/СНС совершили сегодня минометный обстрел из района Тель-Рифаат места базирования подразделения спецназа полиции в приграничном КПП Онджупынар в городе Килис. В результате нападения ранения получили восемь представителей сил безопасности, в том числе один комиссар и шесть полицейских», - говорится в сообщении.