Сахиба Гафарова в Пномпене ФОТО
Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила визит в Королевство Камбоджа, сообщили в пресс-службе парламента.
В международном аэропорту Пномпеня азербайджанскую делегацию встретили посол Азербайджана в Королевстве Камбоджа Шовги Мехдизаде, депутаты Национального собрания Камбоджи Кер Чанмони, Ман Нави, Мак Ванстиха, Ти Сочун и другие официальные лица.
В рамках визита делегация во главе с Сахибой Гафаровой примет участие в 43-й сессии Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Запланирован ряд встреч спикера Милли Меджлиса с официальными лицами Королевства Камбоджа и руководителями делегаций, которые примут участие в мероприятии.