Главный тренер сборной Азербайджана по футболу прокомментировал победу нашей национальной команды в гостевом матче с Северной Македонией (3:1). Для Азербайджана это пятая подряд победа. Это рекордный результат для нашей сборной.

«К сожалению, первые 15 минут мы провели не очень хорошо. Мяч у нас не держался, - говорит итальянский специалист. - Пропустили неожиданный гол. Ребята говорят, что, возможно, там не было пенальти. Посмотрим этот момент. Но мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Эльвин Джафаргулиев отличился, а потом Северная Македония осталась в меньшинстве. При этом у соперника были шансы забить. Можно вспомнить два удара в перекладину.

Мы вместе с игроками прошли этот путь. Вы видите, что процесс идет. Я прошу ребят больше играть в пас, больше владеть мячом. Мы выигрываем пятую игру подряд. Это исторический результат для Азербайджана. И к тому же впервые обыграли македонцев. Это был хороший тест перед отборочными играми.

Если говорить о сборной Северной Македонии, то у нее сильные игроки, выступающие в хороших национальных чемпионатах. Просто сегодня соперник быстро остался вдесятером. У македонцев сильная команда. И, к сожалению, она обыграла в Палермо мою Италию (речь идет о полуфинальном стыковом матче за право попасть на ЧМ-2022 – Ред.)».