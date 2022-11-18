Али Акбар Велаяти высоко оценил роль азербайджанского народа в формировании истории Ирана, а также вклад этнических азербайджанцев в укрепление могущества страны и повышение её регионального статуса.

«Каждый иранец — это азербайджанец, а каждый азербайджанец — иранец», - написал Велаяти, по словам которого Исламская Республика всегда заботливо относилась к своим северным соседям и никогда не вмешивалась во внутренние дела Азербайджана.

Это заявление Али Акбар Велаяти, старший советник верховного лидера Исламской Республики по международным делам и бывший министр иностранных дел Ирана, сделал в статье для аффилированного с КСИР информационного агентства «Тасним», в которой особо подчеркнул, что гордиться своим азербайджанским происхождением.

По мнению старшего советника верховного лидера Исламской Республики, многочисленные заявления о том, что Иран якобы вынашивает планы вооруженного нападения на Азербайджан ни на чем не основаны.

«И в иранских, и в азербайджанских СМИ звучат мнения и прогнозы, которые лишь усиливают напряженность в отношениях между нашими странами, - пишет в своей статье Али Акбар Велаяти. - Иран никогда не завидовал своим соседям, наоборот, он всегда старался поддерживать с каждым из них хорошие отношения. Сегодня следует сказать, что каждый азербайджанец — это иранец, и каждый иранец — азербайджанец. Это верно, даже если он не имеет иранского паспорта или проживает за пределами страны. Могу с гордостью заявить, что, как и миллионы других иранцев, я считаю себя азербайджанцем. Я родом из предгорий Альбарзских гор и как и подавляющее большинство моих соотечественников воспринимаю любой уголок гордого Ирана, как частицу своей души, за которую я готов отдать жизнь».

Развивая тему иранского патриотизма, Велаяти пишет, что после восшествия на престол в Тебризе шаха Исмаила, признавшего шиизм официальной религией всего Ирана, начался период обновления иранского народа.

«Один из удивительных аспектов, который становится понятным при изучении этого периода иранской истории, заключается в том, что истинная религиозная убежденность способна стереть любые противоречия между различными этническими группами и помочь стране восстановиться, - пишет Велаяти. - Верующие шииты во всем Иране постепенно отказались от политических, расовых и классовых предрассудков, стали называть себя «иранцами» и начали вместе, одной дружной семьей, возрождать иранскую национальную идентичность».

В своей статье Али Акбар Велаяти пишет о роли азербайджанских религиозных деятелей в формировании национальной идентичности иранского народа на основе шиизма. По его словам, если азербайджанец может «беспристрастно высказать свою позицию» в любой точке мира, то он либо гражданин Ирана, либо Исламская Республика занимает в его сердце особое место.

«Хотят этого враги Ирана и нашего любимого Азербайджана или нет», — добавляет экс-глава МИД Ирана.

Комментируя статью Али Акбара Велаяти, независимые аналитики подчеркивают, что советник верховного религиозного лидера Ирана посылает Азербайджану позитивные сигналы, пытаясь по возможности смягчить все более усиливающуюся напряженность в отношениях между Баку и Тегераном.

Но при этом Велаяти остается верным официальной парадигме Исламской Республики, в соответствии с которой шиизм по определению доминирует над национальной идентичностью.