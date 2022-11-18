Британия продолжает импорт российской нефти

В России нашли лазейки в британских ограничениях на поставку нефтепродуктов. Российское судно «Манер III» с почти 200 000 баррелей нефти в трюмах в мае находилось в Средиземном море. После 5 дней в море танкер пристыковался к греческому судну Marinoula, которому перекачал всю нефть. Это заняло 36 часов. После этого греческий танкер отправился в британский Линкольншир. И 6 июня порт разгрузил 250 тысяч баррелей нефти.

В издании подчеркивают, что данная ситуация - это только один из 39 зафиксированных случаев, когда в Британию «анонимно» попадала российская нефть. Всего с марта в Великобританию прибыло нефти на общую сумму в 778 миллионов фунтов, из которых часть поступила в период с июня по июль.