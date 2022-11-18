Бывший вице-президент США: Американцы хотят вернуть политику Трампа

Бывший вице-президент США Пенс заявил телеканалу CBS о желании американцев вернуться к курсу политики предыдущей администрации Соединенных Штатов, до прихода нынешнего главы государства Джо Байдена к власти.

«Везде, где я был за последние два года, люди говорили мне, что они хотят вернуть назад политику предыдущей администрации. Администрация Трампа-Пенса помогала американскому народу», - сказал политик.

Он также привел примеры провальной политики действующей администрации во главе с Байденом. Среди них - «катастрофический» вывод американских войск из Афганистана, рецессия, избыточные траты правительства и «худшая за 40 лет инфляция», указал Пенс.

«Я искренне верю, что времена призывают к лидерству, которое может объединить нашу страну», - добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что не планирует менять свой политический курс.