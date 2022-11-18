Сегодня в Иерусалиме стартовал командный чемпионат мира по шахматам с участием 12 сборных, в том числе и Азербайджана.

Наша команда выступает в группе «B» вместе с США, Индией, Израилем, Узбекистаном и Польшей. Согласно регламенту чемпионата, контроль времени – 45 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход.

В первый игровой день сборная Азербайджана играла с Узбекистаном и США. В обоих матчах наша команда одержала победы. Узбеков, являющихся действующими победителями шахматной Олимпиады, мы обыграли со счетом 2,5:1,5. Шахрияр Мамедъяров и Рауф Мамедов свои партии выиграли, Теймур Раджабов сыграл вничью, а Айдын Сулейманлы проиграл.

Сборная США приехала в Израиль отнюдь не сильнейшим составом. В итоге наша команда взяла верх со счетом 3:1. Шахрияр Мамедъяров черными фигурами обыграл Ханса Ниманна – того самого, которого Магнус Карлсен не так давно обвинил в мошенничестве. Теймур Раджабов взял верх над Лазаро Брузоном Батистой. А Гадир Гусейнов и Вугар Асадли смогли не проиграть более рейтинговым соперникам.

После 2 туров сборная Азербайджана – единоличный лидер группы «B». У нас 4 очка. По 2 очка имеют Индия, Узбекистан и США. Польша и Израиль набрали по 1 очку.

Завтра наши шахматисты сыграют с Индией и Польшей, 22 ноября – с Израилем.

По итогам групповой стадии четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал. В группе «А» после 2 туров Китай и Украина имеют по 4 очка, у Франции и Испании – по 2 очка, у Нидерландов и ЮАР очков нет.