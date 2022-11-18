NASA: люди смогут жить на Луне уже в этом десятилетии

Представитель NASA Говард Ху, который возглавляет программу лунных космических кораблей Orion в интервью BBC заявил, что люди смогут оставаться длительное время на Луне в течение уже этого десятилетия.

По его словам, места обитания людей на спутнике Земли потребуются для того, чтобы поддерживать научные миссии.

Ху отметил, что запуск в рамках миссии Artemis (Артемида) ракеты Space Launch System с кораблем Orion стал историческим днем для полетов человека в космос. Миссия проходит успешно, все системы работают, и команда готовится к следующему запуску двигателей Orion, который состоится 21 ноября, чтобы вывести космический корабль на дальнюю орбиту Луны.

Ху также сообщил, что NASA работает над созданием долгосрочной программы, которая позволит высадить на Луну людей с помощью корабля Orion. По его словам, если нынешний полет "Артемиды" будет успешным, то следующий будет с экипажем. Затем планируется третий полет, в ходе которого астронавты снова высадятся на Луну, впервые после полета "Аполлона-17" 50 лет назад в декабре 1972 года.