Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 20 ноября 2022, 23:32

В это воскресенье Америка отметила необычное событие - президенту Джо Байдену исполнилось 80 лет. Он, таким образом, стал самым пожилым лидером страны за всю ее историю—главнокомандующего, который вступает в свое девятое десятилетие, Соединенные Штаты еще не знали. Байден родился в разгар Второй мировой войны. Еще не было ядерной бомбардировки Японии, не были изобретены мобильные телефоны, микроволновые печи и вакцины против гриппа. А если Байден выполнит свое обещание, примет участие в следующих выборах и выиграет их, ему будет 86. Невероятно!

До него самым пожилым президентом США был Рональд Рейган. Он заступил на свой первый срок, когда ему было под 70, а закончил второй в возрасте 78 лет. Одновременно в гонку собрался вступить и Дональд Трамп. Если он выиграет выборы, то к концу второго срока ему будет 80. Темы старичков у власти подняли, между тем, не они, а бывший спикер Палаты представителей Конгресса 82-летняя Нэнси Пелоси, которая решительно и под аплодисменты всей нации расстается со служением нации. Но ее примеру не последовал лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, которому 80. Он не пожелал уступить кресло более молодому однопартийцу Рику Скотту, которому 69 лет. Само время, кажется, ставит вопрос об обновлении высшего политического эшелона Америки. Ведь были прекрасные примеры победы молодых Джона Кеннеди и Билла Клинтона. И ведь они внесли огромный вклад в модернизацию страны, сделали значительно более разумной и уравновешенной ее внешнюю политику.

Можно вспомнить также и Барака Обаму, хотя его, каким бы умным он бы ни был, трудно причислить к самым выдающимся лидерам страны. Но свое 50-летие он провел с гораздо большим размахом, чем нынешний 80 юбилей Байден, там одних только parties в Белом доме было около десятка. Часто случались и промашки с попытками найти нового сильного лидера. В середине 90-х вдруг увидели «спасителя Америки» в молодом сенаторе от Флориды Марко Рубио. Но его подвел один, казалось бы, мелкий «прокол». Во время очередных дебатов, а было жарко, он взял бутылку со стола и отпил из горлышка. На этом его предполагаемая президентская карьера и закончилась. Есть проблемы и с нынешними претендентами на Белый дом у республиканцев. Губернатор Флориды Рон Десантис, которому всего 44 года, является главным фаворитом гонки. Но таким образом он становится смертельным врагом Трампа. И у того теплится надежда, что если Десантис выставит свою кандидатуру, то миллионы тех республиканцев, которые поддерживают Трампа, воспримут это как предательство.

Поэтому губернатор, возможно, и откажется от гонки. Времени у него достаточно, и надо подождать, пока старый мухомор Трамп, наконец, не сойдет со сцены навеки. У демократов ситуация не лучше. Былая звезда демократических праймериз, нынешний министр транспорта 40-летний Пит Буттинджич вряд ли сможет получить номинацию от демократов, так как он не слишком себя проявил в правительстве. Еще меньше доверия к вице-президенту Камале Харрис, которая по закону должна заменить босса, если с ним что-то случится. Никто не исключает, что выборы 2024 года станут ремейком предыдущей дуэли Байдена и Трампа, хотя этого хотят всего лишь около трети американцев. У президента рейтинг невысок — около 40 процентов, у Трампа еще ниже - 38 процентов. В определенной степени Трампу может помочь то, что его избиратели старше. По данным CNN, 54 процента их старше 45 лет. У демократов другая картина — там 55 процентов избирателей в возрасте от 18 до 44 лет. И они, конечно, хотели бы более молодого лидера.