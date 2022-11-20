У прокуроров появились вопросы к армянской жене сенатора

По данным источников, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк вызвала в суд коллег Надин Арсланян, сочетавшейся браком с Бобом Менендесом в 2020 году. В повестках, выданных в последние месяцы, запрашивалась информация как о Арсланян, так и о самом сенаторе.

Согласно судебным документам, поданным в 2020 году Лоуренсом Лустбергом, адвокатом Ханы, который добивался возвращения имущества, конфискованного правительством, прокуроры расследовали возможность нераскрытого иностранного лоббирования в США, а также другие потенциальные нарушения федерального законодательства.

Расследование датируется, по крайней мере, 2019 годом. В конце того же года, как свидетельствуют судебные протоколы, федеральные следователи выдали ордера на обыск в доме и офисе Ваэля Ханы, основателя компании IS EG Halal, расположенной в Эджуотере, штат Нью-Джерси, который получил эксклюзивное право сертифицировать халяльное мясо для экспорта в Египет.

«Как всегда, если будут сделаны какие-либо официальные запросы, Боб Менендес готов оказать любую помощь, которая требуется от него или от его офиса», - сказал Солиман.

Представитель прокуратуры США, как, впрочем, и адвокаты Арсланян и Менендеса от комментариев отказались.

Расследование проводится отдельно от дела о коррупции в государственных органах, возбужденного прокурорами в 2015 году против Менендеса и впоследствии аннулированного.

Любопытно, что об интересе федеральных следователей к Надин Арсланян ранее не сообщалось, поскольку по сей день неизвестно, какую именно информацию о супруге сенатора ищут прокуроры штата Нью-Йорк.

В своем заявлении Лустберг отметил, что г-н Хана осведомлен о продолжающемся расследовании правительства, и попросил прокуроров поделиться с ним дополнительной информацией о направленности расследования, чтобы он мог «решить любые проблемы».

«Он (Хана) уверен, что как только это случится, и правда всплывет наружу, правительство признает, что он не сделал абсолютно ничего плохого, а также поймет, что контракт IS EG Halal на сертификацию халяльного мяса в Египет был получен без какой-либо помощи со стороны государственных лиц США», - отметил Лустберг.

За последние месяцы прокуроры также вызвали в суд Андраника Асланяна, адвоката из Нью-Джерси, являющегося давним другом супруги сенатора Менендеса. В одном из интервью адвокат рассказал, что, когда прокуроры допрашивали его о деловых связях Надин Арсланян, он сказал им, что знает ее 25 лет, и что оба они армяне.

«Встреть я Надин где-нибудь, сразу бы предложил ей выпить, - рассказал он. - Я так и сказал тогда прокурору США: «А что в этом предосудительного? Увидь я вас, господин прокурор, я бы и вам предложил выпить».

По словам Асланяна, он понятия не имеет, что именно пытаются выяснить прокуроры.

Известно, что Боб Менендес и Надин Арсланян живут в Энглвуд-Клиффс, штат Нью-Джерси. В сообщениях американской прессы о помолвке и свадьбе этой пары Надин Арсланян фигурирует как международная бизнесвумен, которая училась в Нью-Йоркском университете, где изучала международную политику.

Из официальных документов также следует, что г-жа Арсланян является президентом холдинговой компании Strategic International Business Consultants LLC, зарегистрированной в Нью-Джерси в 2019 году. Обнародованные недавно документы о финансовой деятельности сенатора Менендеса свидетельствуют, что его супруга получила в прошлом году доход от этой компании.

В декларации о доходах сенатора Менендеса также показано, что Надин Арсланян работала в компании по медицинскому тестированию в Нью-Джерси под названием Fusion Diagnostics Laboratories. По словам Моатаза Абдаллы, исполнительного директора этой компании, Надин Арсланян некоторое время работала в отделе продаж и маркетинга.

«Я убежден, что господин Моатаз и его компания Fusion Diagnostics Laboratories были абсолютно честны в своих отношениях с миссис Менендес, как со своей бывшей сотрудницей», - говорится в заявлении адвоката Роберта Скоблара, защищающего интересы Абдаллы Моатаза.

Судя по публикациям в американских СМИ, в 2015 году по делу о коррупции в государственных органах, возбужденному против Боба Менендеса, федеральные прокуроры утверждали, что в обмен на оказание помощи некоему офтальмологу из Флориды в спорах об оплате услуг по программе Medicare, а также в иске за право получить портовый контракт в Доминиканской Республике, сенатор получил около одного миллиона долларов в качестве подарков, включавших в себя полеты на частном самолете и отпуск на одном из курортов на побережье Мексиканского залива.

После судебного разбирательства в 2017 году судьи были вынуждены его аннулировать, поскольку присяжные не смогли вынести вердикт.

После того, как судья оправдал Менендеса по некоторым обвинениям в 2018 году, Министерство юстиции США заявило, что не будет повторно судить сенатора по остальным пунктам, сославшись на частичное оправдание и доказательства, допустимые при повторном рассмотрении.

Боб Менендес заявил тогда в одном из интервью, что всегда настаивал на своей полной невиновности.