Курдские боевики вновь обстреляли турецкую территорию

Террористы РПК/СНС с территории Сирии обстреляли 4 ракетами приграничный турецкий район Каркамыш в провинции Газиантеп, сообщает турецкий телеканал NTV.

Сообщается, что ракеты попали в пустое пространство, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что восемь турецких военных получили ранения в результате обстрела из многоствольного гранатомета с территории Сирии приграничного КПП Онджупынар.