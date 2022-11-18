Курдские боевики вновь обстреляли турецкую территорию
Террористы РПК/СНС с территории Сирии обстреляли 4 ракетами приграничный турецкий район Каркамыш в провинции Газиантеп, сообщает турецкий телеканал NTV.
Сообщается, что ракеты попали в пустое пространство, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что восемь турецких военных получили ранения в результате обстрела из многоствольного гранатомета с территории Сирии приграничного КПП Онджупынар.
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