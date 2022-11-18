Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента страны, говорится в заявлении на официальном сайте Назарбаева.

По словам Назарбаева, победа Токаева свидетельствует о его высоком авторитете в качестве главы государства и доказывает веру граждан в масштабные реформы и новые инициативы. Кроме того, это является «признанием стойкости, решительности и мудрости», которые Токаев «проявил в критические часы, когда на кону была независимость государства».

«Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа», - говорится в поздравлении.