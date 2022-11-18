Зеленский сообщил о продвижении украинских войск
В Донецкой области идут самые жестокие бои, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, атак в эти сутки меньше из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается чрезвычайно большим.
«Луганщина - понемногу и с боями двигаемся», - заявил глава украинского государства.
По его словам, по состоянию на это время в целом на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня. Он поблагодарил всех, кто держит позиции и помогает нашим силам обороны.
«Юг – держим оборону, последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов», - проинформировал Зеленский.