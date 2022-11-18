Польша и Финляндия за конфискацию российских активов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий снова предложил конфисковать российские активы, которые находятся на территории Европейского союза, в пользу Украины, идею поддержала глава правительства Финляндии Санна Марин, пишет издание Yle.

По данным издания Yle, Моравецкий призвал принять более жесткие меры против России из-за войны в Украине. Теперь Польша и Финляндия намерены продвигать идею конфискации российских активов на следующем саммите ЕС.

«Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает», - заявил Моравецкий.