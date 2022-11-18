Сбежавший российский военнослужащий рассказал об изнасиловании украинок

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Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, бежал с фронта и рассказал оппозиционным СМИ об ужасах войны, свидетелем которых он стал.

«Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. «Синдром Рэмбо» включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства». Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке. «У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили».

Военнослужащий рассказал, что российские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте. «Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше». Также, по словам Чибрина, российским солдатам обещали, что их отправят домой. Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хотел покинуть фронт или за попадание в плен.