Сбежавший российский военнослужащий рассказал об изнасиловании украинок
Российский военный Никита Чибрин из 64-й мотострелковой бригады, которую обвиняют в преступлениях в Буче, бежал с фронта и рассказал оппозиционным СМИ об ужасах войны, свидетелем которых он стал.
«Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома. По-видимому, у них крыша поехала, мол, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, оружие и так далее. «Синдром Рэмбо» включался. Брали украшения из домов, мобильные устройства».
Также Чибрин подтвердил факт изнасилования российскими солдатами женщин в Андреевке.
«У них из-за этого всего ехала крыша. Многие находили в домах алкоголь и выпивали. Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили».
Военнослужащий рассказал, что российские солдаты находятся в ужасных условиях на фронте.
«Люди не были долго в нормальном мире. У них не было нормальных условий. Украинская армия показывала кадры окопа, где у них все по-человечески: убежище, изоляция от влаги, кровати нормальные, электричество. У армии Украины отношение к своим солдатам намного лучше».
Также, по словам Чибрина, российским солдатам обещали, что их отправят домой. Командование оказывает физическое и психологическое давление на тех, кто хотел покинуть фронт или за попадание в плен.
«Всех запугивали тем, что чл.. или я..а отрежут, или что-то еще сделают».
Военнослужащий также рассказал, что прикидывался на фронте сумасшедшим, чтобы его не отправили на передовую. Из-за того, что он сбежал и отказался стрелять, от него отвернулись все, в том числе семья.
«Я для них предатель Родины и все. А что, мне надо было идти на войну и убивать мирных жителей украинцев? Идти в тюрьму? Остается третий вариант — просто уехать».
Чибрин заявил, что хочет дать показания в международном суде: «Мне нечего скрывать. Это преступная война, которую начала Россия. Я хочу сделать все возможное для ее окончания».