В Армении жалуются: Запад наобещал, но ничего не сделал

В международной политике все основано на интересах и силовых отношениях, но в Армении не принято это признавать, заявил доктор политических наук Артур Хачикян, которого цитируют местные СМИ.

«Мы подходим более эмоционально. Вспомним визит Пелоси, были даны обещания, но после этого ничего не произошло. Что касается Франции, то два года назад Сенат Франции принял резолюцию, призывающую Францию признать «Нагорно-Карабахскую Республику». Это не имело последствий. Потом было очень красивое выступление Макрона, в котором он сказал, что он с Арменией и армянами и не оставит армян – и вновь ничего», - пожаловался Хачикян.

Говоря о резолюции Сената Франции, призывающую правительство ввести санкции против Азербайджана, Артур Хачикян сказал, что это решение будет иметь определенное морально-политическое значение, но вряд ли приведет к каким-либо реальным действиям.