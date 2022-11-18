Правящий с 1979 года Мбасого избирается вновь

Обианг Нгема у власти уже 43 года - дольше, чем какой-либо глава республиканского государства в мире. Президентом он переизбирался 5 раз, получая более 90 процентов голосов. Международные правозащитные организации и оппозиция называют его диктатором.

Перед голосованием Обианг Нгема выразил уверенность в том, что победит и на этот раз. К выборам были допущены два его соперника - один уже 5 раз был кандидатом, второй участвует в выборах впервые. Оппозиционный кандидат охарактеризовал ход голосования как всеобщие фальсификации, отметив, что члены избиркомов в массовом порядке голосуют вместо избирателей. Относительно честное голосование наблюдается только в столице страны Малабо.