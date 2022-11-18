Медведев хочет «вернуть» Киев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале попытался саркастически прокомментировать заявления официальных лиц Украины о возвращении Крыма под контроль Киева.
«Иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно.
Отвечаю.
Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег».
Поэтому хочу им напомнить непреложные факты:
1. Киев – столица Древней Руси.
2. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи.
3. Киев – республиканская столица в составе СССР.
И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски.
Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать…», - написал Медведев.