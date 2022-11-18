Медведев хочет «вернуть» Киев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале попытался саркастически прокомментировать заявления официальных лиц Украины о возвращении Крыма под контроль Киева.

«Иногда на заявления врага нужно отвечать не только дипломатически или как-то иносказательно.

Отвечаю.

Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег».

Поэтому хочу им напомнить непреложные факты:

1. Киев – столица Древней Руси.

2. Киев – крупный малороссийский город в составе Российской империи.

3. Киев – республиканская столица в составе СССР.

И наконец, Киев – просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски.

Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать…», - написал Медведев.