Самир Сеидов, специально для haqqin.az 03:46

Радио «Свобода» поместила на своем сайте текст с комментариями выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева по визиту в Ханкенди делегации Европейского Союза во главе со специальным посланником по Восточному партнёрству Дирком Шубелем. Поскольку выступление Ильхама Алиева было детально проанализировано в СМИ и соцсетях, сфокусируемся на содержании статьи на сайте радио «Свобода». В тексте под заголовком «Армянское руководство Степанакерта отвергает идею диалога с Азербайджаном без посредников», приводятся вначале слова жителя Ханкенди Давида Бабаяна, которого сайт представляет как «де-факто министр иностранных дел Нагорно-Карабахского региона», стремящийся к отделению (breakaway)», а эмиссара Кремля Рубена Варданяна - «de facto премьер-министром Нагорного Карабаха».

Перед тем, как перейти к сути комментариев Бабаяна и Варданяна, хотелось бы обратить внимание на поистине княжеский размах, с которым автор публикации, Карлен Асланян, раздает вышеупомянутым персонажам «официальные регалии». Чтобы напомнить армянскому коллеге, что «де-факто» министров и, тем более, премьер-министров, как и осетрины второй свежести, в природе не существует. И когда журналист из достаточно известной радиостанции представляет одного из своих героев, как «de facto премьер-министра Нагорного Карабаха», трудно отделаться от мысли, что репортаж ведется не из Ханкенди, а из того самого заведения, где врачи никогда не фамильярничают с пациентами и обращаясь, скажем, к Юстиниану Великому или Наполеону Бонапарту, всегда вежливо добавляют: «Ваше императорское величество!» Ну, а теперь к самой публикации. Два года назад вооруженные силы Азербайджана разгромили регулярную армию Армении и вооруженные бандформирования карабахских сепаратистов, 8 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев произнес слова о победе, которую азербайджанский народ ждал 28 с половиной лет, а уже на следующий день вся страна увидела незабываемые кадры флага Азербайджана, развевающегося над Шушой - колыбелью азербайджанской истории и культуры. Что произошло в последующие часы, помним не только мы, но и армяне, в том числе, «почти глава МИД» Давид Бабаян. Мы помним стремительное наступление авангарда азербайджанского спецназа, помним, как в считанные часы обезлюдел Ханкенди, помним запруженные дороги, по которым трусливо удирали недобитые армянские подразделения, помним интервью Роберта Кочаряна, в котором экс-президент Армении открыто признавался Владимиру Познеру, что не вмешайся тогда Владимир Путин, военный контроль над Карабахом в течение суток полностью перешел бы к Азербайджану. Словом, сегодня даже сами армяне не станут спорить с тем, что разгром на поле боя был полным, и только вмешательство России позволило Армении создать условия для бесславного возвращения в Ханкенди земляков «почти министра» Давида Бабаяна, среди которых было немало махровых националистов и бандитов с руками по локоть в крови невинных азербайджанцев. Но как-то слишком уж быстро забыл «де-факто» Давид Бабаян о событиях двухлетней давности. И сегодня, прячась за спинами тех, под чьей охраной, трусливо озираясь по сторонам, этот экземпляр не только вернулся в город, но и позволяет себе вызывающим тоном разговаривать с президентом страны, который великодушно предлагает ему и его соотечественникам жить, как раньше, на земле, где они родились, в статусе полноправных граждан Азербайджанской Республики.