«Немножко министр» Бабаян и «почти премьер» Варданян перешли красную черту актуальный комментарий
Радио «Свобода» поместила на своем сайте текст с комментариями выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева по визиту в Ханкенди делегации Европейского Союза во главе со специальным посланником по Восточному партнёрству Дирком Шубелем.
Поскольку выступление Ильхама Алиева было детально проанализировано в СМИ и соцсетях, сфокусируемся на содержании статьи на сайте радио «Свобода».
В тексте под заголовком «Армянское руководство Степанакерта отвергает идею диалога с Азербайджаном без посредников», приводятся вначале слова жителя Ханкенди Давида Бабаяна, которого сайт представляет как «де-факто министр иностранных дел Нагорно-Карабахского региона», стремящийся к отделению (breakaway)», а эмиссара Кремля Рубена Варданяна - «de facto премьер-министром Нагорного Карабаха».
Перед тем, как перейти к сути комментариев Бабаяна и Варданяна, хотелось бы обратить внимание на поистине княжеский размах, с которым автор публикации, Карлен Асланян, раздает вышеупомянутым персонажам «официальные регалии». Чтобы напомнить армянскому коллеге, что «де-факто» министров и, тем более, премьер-министров, как и осетрины второй свежести, в природе не существует. И когда журналист из достаточно известной радиостанции представляет одного из своих героев, как «de facto премьер-министра Нагорного Карабаха», трудно отделаться от мысли, что репортаж ведется не из Ханкенди, а из того самого заведения, где врачи никогда не фамильярничают с пациентами и обращаясь, скажем, к Юстиниану Великому или Наполеону Бонапарту, всегда вежливо добавляют: «Ваше императорское величество!»
Ну, а теперь к самой публикации.
Два года назад вооруженные силы Азербайджана разгромили регулярную армию Армении и вооруженные бандформирования карабахских сепаратистов, 8 ноября 2020 года президент Ильхам Алиев произнес слова о победе, которую азербайджанский народ ждал 28 с половиной лет, а уже на следующий день вся страна увидела незабываемые кадры флага Азербайджана, развевающегося над Шушой - колыбелью азербайджанской истории и культуры.
Что произошло в последующие часы, помним не только мы, но и армяне, в том числе, «почти глава МИД» Давид Бабаян. Мы помним стремительное наступление авангарда азербайджанского спецназа, помним, как в считанные часы обезлюдел Ханкенди, помним запруженные дороги, по которым трусливо удирали недобитые армянские подразделения, помним интервью Роберта Кочаряна, в котором экс-президент Армении открыто признавался Владимиру Познеру, что не вмешайся тогда Владимир Путин, военный контроль над Карабахом в течение суток полностью перешел бы к Азербайджану.
Словом, сегодня даже сами армяне не станут спорить с тем, что разгром на поле боя был полным, и только вмешательство России позволило Армении создать условия для бесславного возвращения в Ханкенди земляков «почти министра» Давида Бабаяна, среди которых было немало махровых националистов и бандитов с руками по локоть в крови невинных азербайджанцев.
Но как-то слишком уж быстро забыл «де-факто» Давид Бабаян о событиях двухлетней давности. И сегодня, прячась за спинами тех, под чьей охраной, трусливо озираясь по сторонам, этот экземпляр не только вернулся в город, но и позволяет себе вызывающим тоном разговаривать с президентом страны, который великодушно предлагает ему и его соотечественникам жить, как раньше, на земле, где они родились, в статусе полноправных граждан Азербайджанской Республики.
Однако армянское население Карабаха должно принять предложение президента Азербайджана, оставить в прошлом, как это делам мы, все обиды, боль и претензии, и открыть новую страницу истории.
Впрочем, судя по последним событиям, разномастные «начальники» и «варяги», временно обосновавшиеся в кабинетах Ханкенди и сотрясающие эфир телеканалов и радиостанций провокационными, деструктивными заявлениями, похоже, вновь поверили в бредовые идеи бесславно погребенного и не подлежащего эксгумации «миацума», пытаясь повернуть вспять колесо истории.
Но на что бы эти люди ни рассчитывали, какие бы планы ни вынашивали, финал очевиден, и его контуры четко обрисовал в Праге президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
«Тот, кто не хочет жить в Карабахе в качестве гражданина Азербайджана, может уезжать в Армению, препятствовать мы не станем», - сказал тогда глава государства.
То есть, нравится — так принимайте азербайджанское гражданство и начинайте полноценно жить. А не нравится – до свидания!
Хочется напомнить еще кое-что. За десятилетия оккупации нам не раз приходилось слышать от армянской стороны о «невозможности» совместного проживания армян и азербайджанцев. Роберт Кочарян однажды даже высказался об «этнической несовместимости» двух соседних народов, а его супруга, Бэлла Кочарян, выступая на церемонии открытия ереванского Центра переливания крови, даже предложила создать отдельный банк, состоящий исключительно из армянской крови. Ибо, по словам г-жи Кочарян, «в армянской крови имеются специфические генетические факторы, из чего следует, что армянам надо переливать только армянскую кровь».
Вам этот «научный вывод» бывшей первой леди Армении ничем не напоминает выступление доктора Альфреда Розенберга на съезде НСДАП в Нюрнберге?
Но не будем уходить от темы: возможно совместное проживание армян и азербайджанцев в Карабахе, или нет, решать армянам. Которые должны понять и принять: азербайджанцы в Карабахе жить будут точно. А вот с армянами или без, покажет время.
И, наконец, последнее. Война расставила все точки над i. А это значит, что в создавшейся ситуации ставить условия может только Азербайджан. Не самоназначенцы, не провокаторы, не авантюристы ереванского, карабахского или московского разлива, а центральное правительство в Баку. Что же касается армянского населения Карабаха, то его выбор обозначен четко — либо принимать предложенные Азербайджаном условия, которые гарантируют им все гражданские права, либо искать счастье в другой стране.
И поскольку время истекает, есть смысл использовать представившуюся возможность и принять правильное решение.
Что же касается попыток организовать вооруженные столкновения, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать массовые волнения и других испытанных методов «национально-освободительного движения народа Арцаха», то вся ответственность за их последствия ляжет на армянскую сторону.
Полагаем, лидерам карабахских армян, которые с удручающим постоянством наступают на одни и те же грабли, пора уже избавиться от репутации политических неудачников и хронических мазохистов…