Тяжелые бои в Луганской области: украинцы уничтожили колонну российских войск

В Луганской области Украины продолжаются тяжелые бои. В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что в районе населенного пункта Сиротино подтверждено поражение украинцами колонны российских войск.

По данным ВСУ, военная операция по освобождению Луганской области будет сложной, потому что россияне успели закрепиться на территории региона и получили поддержку в виде боевиков из "ЛНР" и сил, которые сбежали из Харьковской области.

По последним данным, в Луганской области Украины освобождены уже 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении.