Иран ударил по штаб-квартирам курдов в Ираке

Вооруженные силы Ирана нанесли очередной ракетный удар по иракскому Курдистану, сообщило в понедельник, 21 ноября, агентство INA со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что целью атаки стали расположенные в провинциях Эрбиль и Сулеймания штаб-квартиры курдских партий, которые поддерживают протесты в Иране.

По данным портала Shafaq News, иранские войска обстреляли и лагерь беженцев в городе Бахирка. Жертвами обстрела стали несколько человек. Сообщается, что в здании консульства США в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

С 24 сентября вооруженные силы Ирана наносят удары по базирующимся в Ираке курдским формированиям. Агентство IRNA указывало, что поводом к операции стали попытки этих сил дестабилизировать ситуацию в ИРИ. В октябре командование сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции заявило, что продолжит удары по базам сепаратистов в иракском Курдистане, и потребовало от Багдада "положить конец бесчинствам антииранских группировок".