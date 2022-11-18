Минобороны ответило на дезинформацию Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщает о дезинформации, распространяемой в армянских СМИ и соцсетях.
«Информация, распространяемая в армянских социальных сетях, о том, что 20 ноября в 21:00 подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь в направлении позиций подразделений вооруженных сил Армении, не соответствует действительности... Категорически опровергаем данную информацию», - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.