МАГАТЭ: Путин знает, что происходит на Запорожской АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент России Владимир Путин знает все детали происходящего на Запорожской АЭС. Российский лидер хорошо знает и сам объект, сказал он в беседе с CBS. Заявления Гросси цитируют российские СМИ.
Он [Путин] знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило. В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо, - сказал гендиректор МАГАТЭ.
Гросси опять заявил о необходимости создания вокруг ЗАЭС зоны безопасности, чтобы не допустить ядерной катастрофы, которая существует из-за продолжающихся обстрелов.
По мнению Гросси, ситуация в районе АЭС «беспрецедентна во многих отношениях».