Евросоюз призывает к торговле с Центральной Азией в обход России

Евросоюз готов участвовать в строительстве транспортных коридоров в Центральную Азию, чтобы начать торговать со странами региона в обход России. Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге.

«Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что ЕС рассматривается как предпочтительный партнер», – отметил Боррель, при этом подчеркнув, что Россия и Китай «играли и продолжают играть важную роль в регионе». Но страны региона осуществляют различные программы реформ и улучшают отношения друг с другом. «Мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами», – написал Боррель, передает Moscow Times.

По словам Борреля, огромный потенциал Центральной Азии связан с поставками энергоносителей и «критически важного сырья». Под новыми транспортными коридорами из ЕС в Центральную Азию он, в частности, имеет в виду Транскаспийский транспортный маршрут. Его развитие обсуждалось во время визита Борреля в Казахстан 16–17 ноября.

К странам Центральной Азии относятся Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Страны ЦА формально не присоединились к международным санкциям против России, но фактически их исполняют. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – заявлял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.