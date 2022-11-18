Глава Пентагона рассказал о будущей поддержке Украины
Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму свыше $20 млрд, и продолжат оказывать поддержку Киеву. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, указано на официальном сайте оборонного ведомства.
"По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи. Вы слышали, что мы заявляем: "Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул глава Пентагона.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!