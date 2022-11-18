Зеленский: Россия выпустила по Украине больше 4700 ракет

За время войны российские военные запустили по Украине более 4700 ракет. Об этом в видеообращении к участникам международной организации Франкофонии заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Украинская правда.

«Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны. Мы должны это остановить. Должны остановить российскую агрессию», - заявил он.

Украинский лидер также упомянул один из последних массированных ударов России по Украине 15 ноября.

«Сто разных ракет против наших городов. Против жилых домов. Против предприятий. Против электростанций. Знаете, что такое ракетный удар? Это более 20 миллионов человек без света. Такой был вред энергосистеме, такое было срочное аварийное отключение. Отключились и реакторы на двух наших атомных станциях - из-за ракетного поражения энергетики», - сказал Владимир Зеленский.