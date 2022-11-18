США осудили удары Ирана по Ираку

Соединенные Штаты осуждают совершенные 21 ноября обстрелы Иракского Курдистана со стороны Ирана, такие действия ведут к дестабилизации в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Об этом заявило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США на официальном сайте.

"Мы осуждаем удары Ирана близ Эрбиля в Ираке, совершенные через границу с использованием беспилотных летательных аппаратов и с применением ракет. Такого рода беспорядочные и незаконные атаки угрожают мирным жителям, нарушают суверенитет Ирака и ставят под угрозу безопасность и стабильность Ирака и Ближнего Востока", - сказано в заявлении.

Напомним, 21 ноября Вооруженные силы Ирана нанесли очередной ракетный удар по Иракскому Курдистану. Целями стали расположенные в провинциях Эрбиль и Сулеймания штаб-квартиры курдских партий.