Согласно информации, протест был выражен по двум каналам. Вначале израильский посол в Москве Александр Бен-Цви заявил об этом в ходе встречи с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым, который курирует ближневосточное направление и в прошлом занимал пост российского посла в Израиле. Затем глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата публично заявил, что Израиль в ответ на поставки иранского оружия РФ может взвесить ответные действия. Какие именно, не уточнил, но в СМИ, в том числе и украинских, "расшифровали" эти слова как намек на возможность передачи Украине израильских систем ПВО, заметили израильские издания.

Израиль выразил протест России в связи с использованием закупленных у Ирана дронов-камикадзе в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщили несколько израильских СМИ.

В ходе региональной конференции по безопасности в Манаме (Бахрейн) глава СНБ Израиля дал понять, что еврейское государство "сотрудничает с украинцами по многим вопросам и не собирается на этом останавливаться".

И Россия, и Иран в течение длительного времени отрицали факт оружейных поставок. Вопреки заявлением Москвы и Тегерана, в Израиле идентифицировали сбитые ПВО Украины дроны как Shahed-136. Этот тип летательных аппаратов получил широкую известность после демонстрации на военных учениях в Иране в конце 2021 года. В канцелярии президента Израиля подчеркнули, что в России пытались скрыть происхождение беспилотников, нанося на плоскости надписи кириллицей - "Герань-2". Однако сравнение фотоснимков, сделанных на месте падения дронов и ранее в ходе военных учений в Иране, показывает, что летательные аппараты визуально и конструктивно идентичны.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан публично признал, что его страна передала России беспилотники, однако подчеркнул, что эти виды вооружения были получены Москвой еще до начала войны в Украине. Позже это заявление было опровергнуто: данные разведок ряда стран, в том числе и Израиля, показали, что поставки оружия из Ирана производились после 24 февраля.