ЦИК: Токаев победил на президентских выборах
Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана с 81,31% голосов избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.
Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана, по уточненным данным Центризбиркома, составила 69,44%. При этом из 11 млн 953 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 8 млн 300 046 человек.
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