Семь человек погибли при пожаре в центре Москвы

В Москве вспыхнул пожар на цветочном складе в центре города, на площади трех вокзалов. Сейчас пожар потушен, погибли как минимум семь человек, пишут российские СМИ.

Пожар начался днем 20 ноября в здании по адресу: Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18. Загорелось около 2,5 тысячи квадратных метров склада. Пожарные смогли потушить огонь через девять часов после начала пожара.

Следователи назвали причиной возгорания «ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности». Возбуждено уголовное дело за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).