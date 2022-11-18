Экоактивисты забили тревогу: морское побережье Баку загрязнил микропластик фото
Побережье бакинских поселков Горадиль и Фатмаи загрязнено пластиковой крошкой. Об этом haqqin.az сообщили экоактивисты.
Пока не ясно, как пластиковая крошка оказалась на морском побережье. Экоактивисты считают, что такой микропластик может стать смертельным кормом для водоплавающих и птиц.
В Министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что проинформированы об этом. В настоящее время сотрудники министерства проводят расследование.
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