Побережье бакинских поселков Горадиль и Фатмаи загрязнено пластиковой крошкой. Об этом haqqin.az сообщили экоактивисты.

Пока не ясно, как пластиковая крошка оказалась на морском побережье. Экоактивисты считают, что такой микропластик может стать смертельным кормом для водоплавающих и птиц.

В Министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что проинформированы об этом. В настоящее время сотрудники министерства проводят расследование.