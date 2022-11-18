Пехлеви обратился к иранским футболистам: «У вас есть возможность стать голосом народа»
Сын иранского шаха, принц Реза Пехлеви обратился к футболистам сборной Ирана, которая принимает участие в финальной стадии чемпионата мира, проходящей в Катаре, и призвал их «придать дополнительную энергию народной революции».
«Теперь у вас есть возможность стать голосом своего народа и показать, что вы национальная сборная Ирана, а не команда криминального режима детоубийц Исламской Республики. Используйте эту уникальную возможность и придайте дополнительную энергию народной революции. Мир наблюдает за вами», - написал Пехлеви на своей твиттер-странице.
شاهزاده رضا پهلوی خطاب به بازیکنان ایرانی حاضر در جام جهانی: اینک فرصت دارید صدای مردمتان باشید و نشان دهید که تیم ملی ایران هستید و نه تیم رژیم جنایتکار و کودککش جمهوری اسلامی. از این فرصت بینظیر استفاده کنید و به انقلاب مردم، انرژی مضاعفی بدهید. دنیا شما را نظاره میکند pic.twitter.com/33wsUmsjId— ايران اينترنشنال (@IranIntl) November 21, 2022