Пехлеви обратился к иранским футболистам: «У вас есть возможность стать голосом народа»

Сын иранского шаха, принц Реза Пехлеви обратился к футболистам сборной Ирана, которая принимает участие в финальной стадии чемпионата мира, проходящей в Катаре, и призвал их «придать дополнительную энергию народной революции».

«Теперь у вас есть возможность стать голосом своего народа и показать, что вы национальная сборная Ирана, а не команда криминального режима детоубийц Исламской Республики. Используйте эту уникальную возможность и придайте дополнительную энергию народной революции. Мир наблюдает за вами», - написал Пехлеви на своей твиттер-странице.